لحظة اعتقال فتاة فلسطينية بطريقة وحشية

حصد فيديو يوثق لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 12 عامًا، أكثر من مليون مشاهدة.

لحظة الاعتقال

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي تظهر فيه فتاة فلسطينية يتم اقتيادها بطريقة وحشية من داخل باحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

ونشرت مجلة إنترناشيونال الفيديو عبر صفحتها بتويتر، قائلةً: فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 12 عاماً تتعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود إسرائيليين في القدس المحتلة. لن ترى هذا أبدًا في وسائل الإعلام الغربية.

اقتحامات الأقصى

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، إلى أن جماعات الهيكل المزعوم شرعت بحشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في عيد الأنوار/ الحانوكاة اليهودي، الذي يبدأ في 18 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة ثمانية أيام.

وردًا على دعوات منظمات الهيكل المزعوم، أطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، وتزداد حدة هذه الاقتحامات في الأعياد والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال، ضمن محاولاتها لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا.