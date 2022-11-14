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تنتمي للميليشيات الكردية

لحظة اعتقال منفذة هجوم إسطنبول

2022-11-14 الساعة 1:15
لحظة اعتقال منفذة هجوم إسطنبول
المواطن - متابعة

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كشفت السلطات التركية، اليوم الاثنين، تفاصيل تتعلق بهوية منفذة هجوم إسطنبول الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.

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الجنسية السورية

وقالت الشرطة التركية، إن منفذة هجوم إسطنبول امرأة من الجنسية السورية تلقت تدريبًا على أيدي الميليشيات الكردية.

وأضافت نقلًا عن مسؤول تركي، تأكيد وجود صلات لمنفذة تفجير إسطنبول بالأكراد، دون أن يستبعد أن تكون لها علاقة بتنظيم داعش.

العثور على المنفذة

وعثرت الشرطة التركية أثناء إلقاء القبض على منفذة الهجوم على مسدس وبعض العملات الأجنبية والتركية، بالإضافة إلى كميات من الذهب.

وتم نقل منفذة الهجوم وغيرها من المشتبه بهم إلى مقر شرطة إسطنبول.

اعتقالات

وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، اعتقال 46 شخصًا على صلة بتفجير شارع الاستقلال، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن الأمر بالهجوم على شارع الاستقلال في إسطنبول صدر في مدينة كوباني بشمال سوريا، حيث قامت القوات التركية بعمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية في السنوات الأخيرة. وأضاف صويلو: منفذ التفجير مر عبر عفرين، شمال سوريا.

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