لحظة اندلاع حريق في مطار بغداد

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اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي بالعراق، حيث سارعت السلطات لإجلاء المسافرين حرصًا على سلامتهم.
مراسل العربية: فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق بصالة المغادرة في مطار بغداد الدولي
#العربية pic.twitter.com/Yh1n5im0XWقد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) November 15, 2022
وفي التفاصيل، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مطار بغداد الدولي.
وأوضح بيان المديرية الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع” أن “هناك فرق تابعة لوزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تعاونت لإخماد الحريق”.
الدفاع المدني العراقي: اندلاع حريق داخل صالة نينوى في #مطار_بغداد الدولي#العراق #العربية pic.twitter.com/yQhiH7bs5q
— العربية (@AlArabiya) November 15, 2022
من جانبها ذكرت شبكة “السومرية” العراقية، أن “فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي”.
وقال مصدر أمني للشبكة العراقية، إن “حادث الحريق كان سببه تطاير الشرار نتيجة وجود أعمال حدادة (لحام) داخل كافتيريا في صالة المغادرة”.