Icon

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني Icon وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا Icon حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق Icon جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس Icon صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
هجوم حاد على صحفية

لحظة انفعال المتحدثة باسم البيت الأبيض

2022-11-24 الساعة 10:59
لحظة انفعال المتحدثة باسم البيت الأبيض
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

دخلت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مشادة مع صحفيين خلال إحاطة صحفية وانفعلت بشدة.

قد يهمّك أيضاً
Img

ظاهرة مخيفة لأغنام تسير بحلقة دائرية 12 يومًا

Img

الاتحاد القطري لـ الجماهير: المدرجات جاهزة بانتظاركم للمؤازرة

مؤتمر صحفي

وأظهر الفيديو لحظة تحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض بنبرة عالية، بسبب سؤال طرحته المراسلة الصحفية، ديلي كولر، على الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير اختصاصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الذي شارك في المؤتمر الصحفي، لإعلان نتائج التحقيق في أصل فيروس كورونا.

وردت كارين جان بيير بانفعال على الصحفية: أنا لا أعطي الكلمة للأشخاص الذين يصرخون. أنتِ لا تحترمين زملاءك وتتصرفين بشكل غير محترم تجاه ضيفنا. لن أعطي الكلمة لك إذا صرختِ وتجاوزتِ الوقت، لأن الدكتور فاوتشي يجب أن يغادر في غضون دقيقتين. لقد انتهيت من كلامي ولا أرغب في التلاسن معك.

جهود فاوتشي

يذكر أن مستشار البيت الأبيض بشأن كوفيد-19، أنتوني فاوتشي، الذي يعد كبير خبراء الولايات المتحدة في الأمراض المعدية وقائد جهود مكافحة الوباء، سيتنحى في ديسمبر المقبل.

وقاد فاوتشي استجابة الولايات المتحدة لتفشي الأمراض المعدية منذ ثمانينات القرن الماضي، من متلازمة نقص المناعة المكتسبة وصولا إلى كوفيد-19، وعمل في عهد 7 رؤساء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...
السوق

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...

السوق
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السعودية اليوم
آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل
حصاد اليوم

آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل

حصاد اليوم
كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض
حصاد اليوم

كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض

حصاد اليوم
المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال
كأس العالم

المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال

كأس العالم
جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني
الرياضة

جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني

الرياضة
شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا
السعودية اليوم

شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

السعودية اليوم
البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية
الرياضة العالمية

البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

الرياضة العالمية