لحظة انفعال المتحدثة باسم البيت الأبيض

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دخلت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مشادة مع صحفيين خلال إحاطة صحفية وانفعلت بشدة.
وأظهر الفيديو لحظة تحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض بنبرة عالية، بسبب سؤال طرحته المراسلة الصحفية، ديلي كولر، على الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير اختصاصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الذي شارك في المؤتمر الصحفي، لإعلان نتائج التحقيق في أصل فيروس كورونا.
وردت كارين جان بيير بانفعال على الصحفية: أنا لا أعطي الكلمة للأشخاص الذين يصرخون. أنتِ لا تحترمين زملاءك وتتصرفين بشكل غير محترم تجاه ضيفنا. لن أعطي الكلمة لك إذا صرختِ وتجاوزتِ الوقت، لأن الدكتور فاوتشي يجب أن يغادر في غضون دقيقتين. لقد انتهيت من كلامي ولا أرغب في التلاسن معك.
يذكر أن مستشار البيت الأبيض بشأن كوفيد-19، أنتوني فاوتشي، الذي يعد كبير خبراء الولايات المتحدة في الأمراض المعدية وقائد جهود مكافحة الوباء، سيتنحى في ديسمبر المقبل.
وقاد فاوتشي استجابة الولايات المتحدة لتفشي الأمراض المعدية منذ ثمانينات القرن الماضي، من متلازمة نقص المناعة المكتسبة وصولا إلى كوفيد-19، وعمل في عهد 7 رؤساء.