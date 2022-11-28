لحظة انقطاع الكهرباء في مباراة البرازيل وسويسرا

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شهدت الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد سويسرا، انقطاع التيار الكهربائي لمدة لحظات، في المدرجات والملعب.
وانقطع التيار الكهربائي للحظات في استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، أثناء المباراة، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال 2022.
وأوقف حكم الساحة الدولي السلفادوري إيفان بارتون اللقاء للحظات، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، قبل أن يسمح للمنتخب البرازيلي بتنفيذ ركلة زاوية حصل عليها ومتابعة المباراة.
وفي الدقيقة “65”، من عمر المباراة نجح فينيسوس، من تسجيل الهدف الأول لراقصي السامبا، من خلال مرواغة المدافعين والحارس وتسديد الكرة في المرمى بعد تلقيه تمريرة مميزة من كاسيمرو، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وجاء هدف المنتخب البرازيلي في الدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق كاسيميرو من تسديدة متقنة.