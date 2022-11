لحظة تاريخية بإطلاق صاروخ ناسا نحو القمر

أطلقت وكالة ناسا للفضاء صاروخًا نحو القمر، اليوم الأربعاء، من كيب كانافيرال في فلوريدا، لإرسال كبسولة أوريون في رحلة تجريبية بدون طاقم لمدة 25 يومًا حول القمر.

🚀 WE. WENT!

The @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft launched the #Artemis I test flight to the Moon from Kennedy’s Launch Complex 39B. pic.twitter.com/MtN874l79q

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) November 16, 2022