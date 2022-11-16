لحظة تاريخية بإطلاق صاروخ ناسا نحو القمر

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أطلقت وكالة ناسا للفضاء صاروخًا نحو القمر، اليوم الأربعاء، من كيب كانافيرال في فلوريدا، لإرسال كبسولة أوريون في رحلة تجريبية بدون طاقم لمدة 25 يومًا حول القمر.
🚀 WE. WENT!
The @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft launched the #Artemis I test flight to the Moon from Kennedy’s Launch Complex 39B. pic.twitter.com/MtN874l79q
— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) November 16, 2022
ويسعى المشروع إلى نقل كبسولة غير مأهولة حتى تصل إلى القمر في رحلة تستغرق 25 يومًا، للذهاب إلى القمر والعودة منه، من أجل قطع مسافة 1.3 مليون ميل.
ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية فيديو مصور للحظة إطلاق الصاروخ نحو القمر. ومن شأن نجاح هذه البعثة أن يعبد الطريق أمام إنزال كبسولات أخرى مأهولة في غضون أربع سنوات.
وصرح رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون: بأنه سنعود إلى القمر بعد 50 عامًا، حتى نبقى هناك، وندرس ونعمل ونبتكر ونطور تقنيات جديدة وأنظمة جديدة ومركبات جديدة حتى نصبح قادرين على الذهاب إلى المريخ.
وتم تأجيل الإطلاق، سابقًا، بسبب انتباه المهندسين إلى مشاكل تقنية في نظام تبريد المحرك، كما فطنوا أيضًا إلى تسرب للوقود، وفي بداية أكتوبر، كان التأجيل بسبب الإعصار يان.
ووصف المسؤول في ناسا، خلال تصريحات للجارديان، العودة مجددًا إلى القمر بالمنعطف البارز في التاريخ، بعدما تعثرت محاولات إطلاق سابقة في الصيف والخريف.