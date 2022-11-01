لحظة تحول مياه شاطئ بريطاني للون البني

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لشاطئ سانت أغنيس في كورنوال بإنجلترا بعد أن تحوّلت المياه من فيروزية اللون إلى البني، بعدما صبّت مياه الصرف الصحي في المحيط الأطلسي.

مياه الصرف الصحي

ومن المعروف أن كورنوال تشتهر بالمناظر الطبيعية الساحرة والشاطئ المميز المناسب لممارسة رياضة ركوب الأمواج.

وأظهر مقطع فيديو تلوثًا في المنطقة، بعدما سمحت شركة ساوث ويست ووتر بتصريف مياه الصرف الصحي الخام في المحيط.

وبحسب الفيديو، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر كتلة ضخمة من مياه الصرف الصحي ذات اللون البني الداكن في مياه الساحل، وهي تختلط ببطء مع البحر الأزرق.

ووفقًا للصحيفة البريطانية فإنه اعتبارًا من الخامسة مساء الأحد، كانت 8 شواطئ بكورنوال غير صالحة للسباحة والاستعمال بسبب تسرب مياه الصرف الصحي.