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لحظة تشكل تورنيدو في الكويت

2022-11-11 الساعة 4:44
لحظة تشكل تورنيدو في الكويت
المواطن - متابعة

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وثق مقطع فيديو متداول لحظة تشكل شاهقة مائية أو تورنيدو في الكويت اليوم الجمعة.

وبحسب المقطع الذي نشره أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم عبدالله المسند، فقد تشكل عمود من المياه في البحر وارتفع لمسافات عالية في السماء وسط دهشة موثق المقطع.

وتشهد الكويت خلال الساعات الحالية هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتدنيًا في مستوى الرؤية بسبب العوالق الترابية والغبار.

إعصار تورنيدو

والمعروف أن الشاهقة المائية هي عمود من الهواء مختلطة مع المياه بالتناوب على شكل كتلة سحابية عمودية دوامية فوق بحيرة أو محيط (تظهر عادة على شكل قمع قد يصل إلى السحاب).

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