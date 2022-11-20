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جاء ذلك في أعقاب حدوث زلزال

لحظة ثوران أكبر بركانين بشرق روسيا

2022-11-20 الساعة 7:22
لحظة ثوران أكبر بركانين بشرق روسيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال معهد علم البراكين في منطقة الشرق الأقصى إن أكبر بركانين في شرق روسيا بدآ في الثوران، وقد سجلا ما يصل إلى 10 انفجارات في الساعة، بحسب وكالة ريا الروسية.

ويُعد بركان شيفلوتش الذي يقع في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية أحد أكبر البراكين فيها ويبلغ ارتفاع قمته 3283 مترًا وهو أيضًا واحد من أكثر البراكين نشاطًا ووقع آخر ثوران بركان قوي له في عام 2007، بحسب وكالة ناسا.

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ويخشى العلماء من أن يتسبب البركان في انفجار بركاني قوي، حيث قال المعهد: يستمر نمو قبة الحمم البركانية مع نشاط قوي وانفجارات وهو ما ينبئ بحدوث حمم بركانية قوية.

الرماد البريكاني يمكن أن يصل لارتفاع 10-15 كيلومترًا وهو ما يمكن أن يؤثر على الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن أليكسي أوزيروف، مدير معهد علم البراكين والزلازل بفرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قوله إن ثوران بركان شيفوليتش ​​الروسي يمكن أن يكون الأقوى له منذ سنوات.

وتابع أن الثوران المفاجئ جاء في أعقاب زلزال قوي وقع أمس السبت.

وبجانب بركان شيفلوتش فقد سجل أيضًا كليتشفسكايا سوبكا نشاطًا خطيرًا ويبلغ ارتفاعه 4754 مترًا وهو أطول بركان نشط في أوراسيا، كما أن هناك تدفقات لحمم بركانية وانبعاثات رماد تأتي منه.

موقع الجزيرة من عاصمة روسيا 

تمتد شبه الجزيرة إلى المحيط الهادئ وهي تقع على بعد 6600 كيلومتر شرق موسكو، وتُعد واحدة من أكثر مناطق العالم تركيزا للنشاط الحراري الأرضي، ويتواجد بها 30 بركانًا نشطًا.

لحظة ثوران أكبر بركانين بشرق روسيا

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