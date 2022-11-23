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احتجاجات غير مسبوقة لعمال الشركة العملاقة

لحظة حصار المتظاهرين لمقر أكبر مصنع آيفون

2022-11-23 الساعة 12:02
لحظة حصار المتظاهرين لمقر أكبر مصنع آيفون
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حاصر المتظاهرون أكبر مصنع لإنتاج آيفون بالصين، في احتجاجات غير مسبوقة بمدينة تشنغتشو بوسط البلاد، وهو أكبر مصنع لهذه الهواتف في العالم تملكه شركة فوكسكون التايوانية.

احتجاجات حاشدة

وبحسب فيديوهات نشرتها بلومبرج وعدد من المواقع العالمية، فإنه انطلقت مسيرات في الشوارع المؤدية لمصنع آيفون، وأظهرت المقاطع حشدًا من العمال يسيرون خلال النهار في شارع، وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون بزات عازلة بيضاء.

ويظهر في أحد مقاطع فيديو تم بثه مباشرة عشرات العمال يتظاهرون ليلًا وهم يهتفون لندافع عن حقوقنا، أمام صفوف من عناصر الشرطة.

قيود كورونا

وفوكسكون هي مجموعة ضخمة تقوم بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة آبل.

وواجهت الشركة التايوانية في الأشهر الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في موقعها الضخم في تشنغتشو الذي يوظف أكثر من 200 ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع.

حجر صحي

قررت فوكسكون فرض حجر على الموقع والعمال في داخله. غير أن المئات منهم فروا بعد ذلك في حالة هلع من الموقع سيرًا على الأقدام. ومنذ أواخر أكتوبر، فر العديد من العمال مع تصاعد الإحباط بشأن معاملة الموظفين وكيفية التعامل مع المصابين بكوفيد، وقال العمال الفارون إنه لم يكن هناك إمدادات كافية من الطعام.

والمجموعة التايوانية هي أكبر رب عمل في القطاع الخاص في الصين حيث توظف أكثر من مليون شخص في حوالى ثلاثين مصنع ومعهد أبحاث عبر مختلف أنحاء البلد.

إنتاج آبل

وفي محاولة لاستعادة الإنتاج، بدأت الشركة المصنعة حملة لإقناع العمال بالبقاء وتعيين المزيد من الموظفين، ووعدت بزيادة الرواتب والمكافآت، وفقًا لرويترز.

وحافظ المصنع على ما يسمى بعمليات الحلقة المغلقة في المصنع، وهو نظام يعيش فيه الموظفون ويعملون في الموقع معزولين عن العالم الخارجي، بسبب حالة كوفيد في تشنغتشو. وأثرت القيود وحالات الاستياء على الإنتاج، مما دفع شركة Apple إلى القول في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع انخفاض شحنات طرازات iPhone 14 المتميزة.

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