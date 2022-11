لحظة حصار المتظاهرين لمقر أكبر مصنع آيفون

حاصر المتظاهرون أكبر مصنع لإنتاج آيفون بالصين، في احتجاجات غير مسبوقة بمدينة تشنغتشو بوسط البلاد، وهو أكبر مصنع لهذه الهواتف في العالم تملكه شركة فوكسكون التايوانية.

WARNING: Graphic Content. Hundreds of workers at Apple’s main iPhone plant in China clashed with security staff after being locked up for weeks to quash a Covid outbreak.

More here: https://t.co/PAxgbhRovT pic.twitter.com/s3ItNsWeVr

— Bloomberg (@business) November 23, 2022