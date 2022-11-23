لحظة حصار المتظاهرين لمقر أكبر مصنع آيفون

الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف
حاصر المتظاهرون أكبر مصنع لإنتاج آيفون بالصين، في احتجاجات غير مسبوقة بمدينة تشنغتشو بوسط البلاد، وهو أكبر مصنع لهذه الهواتف في العالم تملكه شركة فوكسكون التايوانية.
WARNING: Graphic Content. Hundreds of workers at Apple’s main iPhone plant in China clashed with security staff after being locked up for weeks to quash a Covid outbreak.
More here: https://t.co/PAxgbhRovT pic.twitter.com/s3ItNsWeVr
— Bloomberg (@business) November 23, 2022
وبحسب فيديوهات نشرتها بلومبرج وعدد من المواقع العالمية، فإنه انطلقت مسيرات في الشوارع المؤدية لمصنع آيفون، وأظهرت المقاطع حشدًا من العمال يسيرون خلال النهار في شارع، وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون بزات عازلة بيضاء.
ويظهر في أحد مقاطع فيديو تم بثه مباشرة عشرات العمال يتظاهرون ليلًا وهم يهتفون لندافع عن حقوقنا، أمام صفوف من عناصر الشرطة.
وفوكسكون هي مجموعة ضخمة تقوم بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة آبل.
وواجهت الشركة التايوانية في الأشهر الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في موقعها الضخم في تشنغتشو الذي يوظف أكثر من 200 ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع.
قررت فوكسكون فرض حجر على الموقع والعمال في داخله. غير أن المئات منهم فروا بعد ذلك في حالة هلع من الموقع سيرًا على الأقدام. ومنذ أواخر أكتوبر، فر العديد من العمال مع تصاعد الإحباط بشأن معاملة الموظفين وكيفية التعامل مع المصابين بكوفيد، وقال العمال الفارون إنه لم يكن هناك إمدادات كافية من الطعام.
والمجموعة التايوانية هي أكبر رب عمل في القطاع الخاص في الصين حيث توظف أكثر من مليون شخص في حوالى ثلاثين مصنع ومعهد أبحاث عبر مختلف أنحاء البلد.
وفي محاولة لاستعادة الإنتاج، بدأت الشركة المصنعة حملة لإقناع العمال بالبقاء وتعيين المزيد من الموظفين، ووعدت بزيادة الرواتب والمكافآت، وفقًا لرويترز.
وحافظ المصنع على ما يسمى بعمليات الحلقة المغلقة في المصنع، وهو نظام يعيش فيه الموظفون ويعملون في الموقع معزولين عن العالم الخارجي، بسبب حالة كوفيد في تشنغتشو. وأثرت القيود وحالات الاستياء على الإنتاج، مما دفع شركة Apple إلى القول في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع انخفاض شحنات طرازات iPhone 14 المتميزة.