لحظة دهس مجندة إسرائيلية في رام الله

أصيبت مجندة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في عملية دهس قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، سيارة تصدم المجندة قرب تقاطع “ميجرون كوخاف يعقوب” في الضفة الغربية.

كما أشار إلى أنها أصيبت بجروح خطيرة في الرأس وتم نقلها إلى المستشفى في القدس المحتلة، وحالتها مستقرة.

مقتل 3 فلسطينيين

في سياق آخر، قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في حوادث متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنوده أطلقوا النار على فلسطينيين رشقوا القوات التي كانت تؤدي مهمة في الخليل بالحجارة وزجاجات حارقة.

من جانب آخر، يتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، وتزداد حدة هذه الاقتحامات في الأعياد والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال، ضمن محاولاتها لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا.