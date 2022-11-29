لحظة سقوط رفوف متجر على رؤوس المشترين

وثق مقطع فيديو لحظة انهيار رفوف متجر فوت لوكر الواقع في مركز Azrieli للتسوق في تل أبيب على المشترين.

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وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول زوار المتجر وموظفوه إخراج الشخصين العالقين تحت الرفوف المنهارة.

من المعروف أن الشخصين أصيبا بجراح طفيفة نقلا على إثرها إلى مشفى “إيخيلوف” في تل أبيب لتلقي العلاج.

ورفعت الشركة المالكة للمتجر قضية على الشركة التي ركبت الرفوف فيه إلى الجهات القضائية، وطالبت شركة التأمين الإسرائيلية بتعويضها عن الخسائر.