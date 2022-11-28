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خلال تغطية احتجاجات غير مسبوقة

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي في الصين

2022-11-28 الساعة 12:00
لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي في الصين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تداولت وسائل الإعلام العالمية لحظة القبض على مراسل شبكة بي بي سي البريطانية، أثناء تغطية احتجاجات غير مسبوقة تشهدها البلاد ضد سياسة صفر كوفيد الصارمة التي تتبعها الحكومة.

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لحظة الاعتقال

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن مراسل بي بي سي تعرض للضرب والاعتقال أثناء تغطية الاحتجاجات التي هزت الصين.

ويظهر المراسل بمقطع الفيديو، وهو يصرخ طلباً للمساعدة بعد أن حاول السكان المحليون منع الشرطة من مهاجمته. وأطلقت الشرطة سراح الصحفي في بي بي سي إدوارد لورانس بعد ساعات من احتجازه.

مظاهرات غير مسبوقة

وقال الصحفي البريطاني، اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال مواطن واحد على الأقل بعد محاولته منع الشرطة من ضربه أثناء اعتقاله.

وتواجه الصين حاليًا أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة، واندلعت الاحتجاجات في سبع مدن على الأقل بسبب قواعد كوفيد الصارمة في البلاد، وكان أكبرها في شنغهاي، فيما اشتعلت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الصينية.

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