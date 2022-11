لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض

نجحت عناصر الإغاثة الإندونيسية في إخراج طفل من تحت الأنقاض بعد يومين على وقوع زلزال أودى بحياة ما لا يقل عن 271 شخصًا في البلاد.

BREAKING: #BNNIndonesia Reports

Azka, a 4-year-old boy, was discovered alive beneath the ruins of his house three days or 40 hours after the 5.6 #earthquake in the village of #Nagrek, district of #Cianjur.

He is stable and recovering.

Death toll rises to 271 with 40 missing. pic.twitter.com/JtLnEM5qMm

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 23, 2022