لحظة هدم جنود الاحتلال مدرسة في الخليل

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على هدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

إخطار بالهدم

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أخطرت الأسبوع الماضي بهدم المدرسة المكونة من ثلاث غرف، والتي لا تزال قيد الإنشاء بتمويل أوروبي، ونشرت شبكة القدس فيديو لعمليات هدم المدرسة الجارية اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من ممارساتها القمعية في مسافر يطا، والتي تتمثل بعمليات الهدم، ووقف البناء، ومنع الفلسطينيين ورعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم.

تهجير غير شرعي

وفي عام 1999، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر إخلاء نحو 700 فلسطيني من سكان مسافر يطا، بذريعة السكن في منطقة إطلاق نار بصورة غير قانونية.

ومنذ ذلك الحين تتعرض التجمعات السكانية في المسافر لعدة موجات من عمليات وأوامر الهدم، بما فيها القرى الواقعة خارج منطقة إطلاق النار.