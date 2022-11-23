Icon

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
شيدت بتمويل أوروبي

لحظة هدم جنود الاحتلال مدرسة في الخليل

2022-11-23 الساعة 1:37
لحظة هدم جنود الاحتلال مدرسة في الخليل
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على هدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

قد يهمّك أيضاً
Img

مدير الأمن العام يتفقد إدارات شؤون التدريب بالرياض

Img

الانتهاء من تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمهد الذهب

إخطار بالهدم

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أخطرت الأسبوع الماضي بهدم المدرسة المكونة من ثلاث غرف، والتي لا تزال قيد الإنشاء بتمويل أوروبي، ونشرت شبكة القدس فيديو لعمليات هدم المدرسة الجارية اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من ممارساتها القمعية في مسافر يطا، والتي تتمثل بعمليات الهدم، ووقف البناء، ومنع الفلسطينيين ورعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم.

تهجير غير شرعي

وفي عام 1999، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر إخلاء نحو 700 فلسطيني من سكان مسافر يطا، بذريعة السكن في منطقة إطلاق نار بصورة غير قانونية.

ومنذ ذلك الحين تتعرض التجمعات السكانية في المسافر لعدة موجات من عمليات وأوامر الهدم، بما فيها القرى الواقعة خارج منطقة إطلاق النار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات
الترفيه

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات

الترفيه
بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا
العالم

بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا

العالم
سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين
آخر الاخبار

سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين

آخر الاخبار
البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني
العالم

البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني

العالم
غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات
العالم

غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

العالم
50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...
السعودية اليوم

50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...

السعودية اليوم
الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...

السعودية اليوم
إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...
السعودية اليوم

إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...

السعودية اليوم