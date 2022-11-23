لحظة هدم جنود الاحتلال مدرسة في الخليل

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام
أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على هدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أخطرت الأسبوع الماضي بهدم المدرسة المكونة من ثلاث غرف، والتي لا تزال قيد الإنشاء بتمويل أوروبي، ونشرت شبكة القدس فيديو لعمليات هدم المدرسة الجارية اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من ممارساتها القمعية في مسافر يطا، والتي تتمثل بعمليات الهدم، ووقف البناء، ومنع الفلسطينيين ورعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم.
وفي عام 1999، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر إخلاء نحو 700 فلسطيني من سكان مسافر يطا، بذريعة السكن في منطقة إطلاق نار بصورة غير قانونية.
ومنذ ذلك الحين تتعرض التجمعات السكانية في المسافر لعدة موجات من عمليات وأوامر الهدم، بما فيها القرى الواقعة خارج منطقة إطلاق النار.