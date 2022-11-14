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جرائم الميليشيا

لغم حوثي يصيب 3 نساء في اليمن

2022-11-14 الساعة 1:08
لغم حوثي يصيب 3 نساء في اليمن
المواطن - متابعة

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أعلنت فضائية الحدث إصابة 3 نساء بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف، شمالي اليمن

التفاصيل

وأفادت مصادر محلية أن لغماً انفجر في منطقة القعيف بمديرية برط، أسفر عن إصابة النساء.

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وقبل يومين، أفاد المرصد اليمني للألغام بمقتل مدنيين اثنين نتيجة انفجار لغم أثناء مرورهما على متن دراجة نارية في منطقة عنبرة بمديرية المتون في محافظة الجوف، بحسب العربية.

قتلى وجرحى

ووثق المرصد مقتل وإصابة 273 مدنيًا نتيجة ألغام الحوثي ومخلفات الحرب في العديد من محافظات البلاد، وذلك خلال فترة الهدنة الأممية في اليمن، التي استمرت لنحو 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر الماضي

في السياق، أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام “مسام”، الأحد، انتزاع 716 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوات ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر، في عدد من المحافظات اليمنية

جرائم الحوثي

وأشار مسام في بيان، أن من بين الألغام المنزوعة 3 ألغام مضادة للأفراد و104 لغم مضاد للدبابات، و606 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة

ولفت إلى أن إجمالي الألغام والذخائر المنزوعة منذ بداية الشهر الجاري بلغت 1835 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن، 371 ألفًا و952 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات

وتعد ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى الفردية المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية

وتشير التقارير إلى ان ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

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