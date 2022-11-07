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لقاء إثرائي يجمع قيادات مسك والإعلاميين

2022-11-07 الساعة 1:05
لقاء إثرائي يجمع قيادات مسك والإعلاميين
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المواطن - الرياض

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نظّمت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، يوم أمس الأحد، لقاءً إعلاميًّا إثرائيًّا وودّيًّا، جمع بين قيادات المؤسسة والإعلاميين البارزين وكتّاب الرأي المؤثرين؛ للتعريف بالمؤسسة وتعزيز التواصل وتحقيق التكامل وتعزيز الأثر الإعلامي.

وأكد الحساب الرسمي لمؤسسة مسك على موقع تويتر، أن اللقاء كان بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان، الدكتور بدر البدر.

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منتدى مسك:

يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات إطلاق منتدى مسك افتراضيًّا “عبر البث المباشر”، وذلك بعد انتهاء مرحلة التسجيل الحضوري للنسخة السادسة من المنتدى، وتسجيل أكثر من 18 ألف طلب لحضور المنتدى الذي يجمع أكثر من 120 متحدثًا من القادة والمفكرين والمبدعين الشباب المحليين ومن أنحاء العالم، لمناقشة المحور الرئيس للمنتدى “جيل التغيير” خلال يوميِ التاسع والعاشر من شهر نوفمبر الجاري في العاصمة الرياض.

100 جلسة

ويقدم المنتدى في نسخته الأضخم منذ إطلاقه أكثر من 100 جلسة لمشاركة التجارب والأفكار التي تهدف لبناء قاعدةٍ صلبةٍ من المشتركات الإنسانية للمتحدثين والمشاركين من أنحاء العالم، حيث يجمع المنتدى في هذه النسخة مبدعين ومفكرين يُمثلون مجتمعات، وينقلون تجاربهم مع المبتكرين العالميين؛ لاستكشاف وتجربة طرق حديثة لقيادة التغيير وصنع الأثر.

ويستهدف المنتدى في هذا العام رفعَ مستوى الوعي حول القيم والأهداف التي تتشاركها الأجيال المختلفة لكسر الحواجز وتنمية الحوار الفعّال؛ وذلك سعيًا لصياغة حوار مؤثر يقود للتحول ويُعظم من أثر الشباب في المجتمع والعالم.


ويتيح الحضور الافتراضي للمنتدى المجال للمهتمين من جميع مناطق المملكة وأنحاء العالم للاستفادة من الجلسات الحوارية والتفاعل مع مجريات المنتدى وأحداثه، وذلك عبر البث المباشر من خلال التسجيل في موقع المنتدى الإلكتروني هنا.

 

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