لقاء المكسيك يمنح سالم الدوسري رقمًا مميزًا

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اقترب النجم سالم الدوسري من تحقيق رقم مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، في حالة مشاركته ضد المكسيك.
وتقدم سالم الدوسري إلى المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلًا للأخضر في المونديال بمعدل 450 دقيقة، برصيد 5 مباريات، حيث خاض 3 لقاءات كاملة في كأس العالم 2018، بجانب مواجهتين بالنسخة الحالية.
وفي حالة مشاركة سالم الدوسري صاحب الـ31 عامًا لمواجهة المكسيك بالكامل، سيصل عدد دقائق مشاركته في كأس العالم إلى 540 دقيقة، ليتقدم إلى المركز الخامس في القائمة، متساويًا مع رضا تكر.
ويتصدر حارس المرمى المعتزل، محمد الدعيع القائمة بمعدل 900 دقيقة، حيث شارك في 3 نسخ 1994، 1998 و2002، ثم حسين عبدالغني بـ801 دقيقة، يليه عبدالله سليمان بـ740 دقيقة، ثم سامي الجابر بـ613 دقيقة، ورضا تكر بـ540 دقيقة.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.
ويحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.