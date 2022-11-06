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تنظمه الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض

لقاء توجيهي لمنسوبي هيئتي المجمعة والغاط

2022-11-06 الساعة 1:40
لقاء توجيهي لمنسوبي هيئتي المجمعة والغاط
المواطن - الرياض

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التقى الشيخ محمد بن رمزان الهاجري منسوبي هيئتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظتي المجمعة والغاط ضمن اللقاءات التوجيهية التي تقيمها الرئاسة العامة ممثلة بوكالة التوعية والتوجيه.

وتحدث “الهاجري” خلال اللقاء الذي أداره مدير التوعية والتوجيه بفرع منطقة الرياض الشيخ محمد الشقيفي، عن حملة “عليكم بسنّتي” وبيان أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، موضحاً منهج هذه الدولة المباركة التي عظمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنت بذلك غاية العناية، حتى صار دستورها الكتاب والسنة وتعظيم هذين الوحيين.

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واجبات الموظف

كما أكد “الهاجري” على واجبات الموظف تجاه الوطن، ومنها قيامه بمهامه وما أوكل إليه من عمل على أكمل وجه، وهو ما أكدت عليه السُّنة المطهرة، مستدلاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم (كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعيتهِ)،

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله الشبانات أن من وسائل نشر مضامين حملة “عليكم بسنّتي” إلقاء الكلمات وتنظيم اللقاءات التوجيهية وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية، مثمناً متابعة وتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

 

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