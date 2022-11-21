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لقاء قوي اليوم بين السنغال وهولندا

لقبا البرتقالي وأسود التيرانجا وسر الاسم السنغالي والهولندي

2022-11-21 الساعة 2:10
لقبا البرتقالي وأسود التيرانجا وسر الاسم السنغالي والهولندي
المواطن - متابعة

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تجمع المنتخبين الهولندي والسنغالي مواجهةٌ قوية، اليوم الاثنين، في ثاني أيام بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر لأول مرة كدولة عربية وخليجية تنظم المونديال.

وشهد حفل الافتتاح، أمس الأحد، إبهاراً للعالم أجمع بما تستطيع أن تقدمه دولة عربية وخليجية من جهود لاستضافة عرس عالمي بحجم وقيمة بطولة كأس العالم التي كانت حكراً قبل ذلك في تنظيمها في أغلب الأوقات على دول أوروبا والأمريكتين، ومرة وحيدة في إفريقيا (جنوب إفريقيا) ومرة في آسيا (كوريا الجنوبية واليابان).

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لاعبو السنغال – المصدر @caf_online_AR

لقاء قوي

ويلتقي المنتخبان السنغالي والهولندي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، حيث يفتقد السنغال لأهم عناصره وهو النجم العالمي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني، والذي غيبته الإصابة عن المشاركة مع منتخب بلاده.

ساديو ماني
ماني

أسود السنغال

“أسود التيرانجا” هو لقب المنتخب السنغالي، وتعني كلمة “التيرانجا” حسن الضيافة، ولكن كما يقول السنغاليون إن الأمر يتخطى مجرد حسن الضيافة، وإن التيرانجا ليست مجرد كلمة ولكنها أسلوب حياة يعكس طبيعة الشعب السنغالي، والذي اعتاد دوماً أن يستقبل ضيوفه بأيدٍ مفتوحة ويسمح لهم بالدخول إلى منازلهم ومقابلة أعضاء الأسرة، بل والحديث بكل ود عن حياتهم ودينهم وحضارتهم وأفكارهم الخاصة.

وسمي منتخب السنغال بأسود التيرانجا وتمت إضافة الأسود إلى اللقب لإعطاء رسالة بأن حسن الضيافة لا يعني الضعف وأنهم يحملون أيضاً صفات الأسود.

طواحين هولندا

على الجانب الآخر، يعتبر “البرتقالي” أو “الطواحين الهولندية” هو اللقب الذي يعرف به منتخب هولندا التي اشتهرت منذ قرابة ألف عام بطواحين الهواء.

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