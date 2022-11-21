لقبا البرتقالي وأسود التيرانجا وسر الاسم السنغالي والهولندي

تجمع المنتخبين الهولندي والسنغالي مواجهةٌ قوية، اليوم الاثنين، في ثاني أيام بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر لأول مرة كدولة عربية وخليجية تنظم المونديال.

وشهد حفل الافتتاح، أمس الأحد، إبهاراً للعالم أجمع بما تستطيع أن تقدمه دولة عربية وخليجية من جهود لاستضافة عرس عالمي بحجم وقيمة بطولة كأس العالم التي كانت حكراً قبل ذلك في تنظيمها في أغلب الأوقات على دول أوروبا والأمريكتين، ومرة وحيدة في إفريقيا (جنوب إفريقيا) ومرة في آسيا (كوريا الجنوبية واليابان).

لقاء قوي

ويلتقي المنتخبان السنغالي والهولندي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، حيث يفتقد السنغال لأهم عناصره وهو النجم العالمي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني، والذي غيبته الإصابة عن المشاركة مع منتخب بلاده.

أسود السنغال

“أسود التيرانجا” هو لقب المنتخب السنغالي، وتعني كلمة “التيرانجا” حسن الضيافة، ولكن كما يقول السنغاليون إن الأمر يتخطى مجرد حسن الضيافة، وإن التيرانجا ليست مجرد كلمة ولكنها أسلوب حياة يعكس طبيعة الشعب السنغالي، والذي اعتاد دوماً أن يستقبل ضيوفه بأيدٍ مفتوحة ويسمح لهم بالدخول إلى منازلهم ومقابلة أعضاء الأسرة، بل والحديث بكل ود عن حياتهم ودينهم وحضارتهم وأفكارهم الخاصة.

وسمي منتخب السنغال بأسود التيرانجا وتمت إضافة الأسود إلى اللقب لإعطاء رسالة بأن حسن الضيافة لا يعني الضعف وأنهم يحملون أيضاً صفات الأسود.

طواحين هولندا

على الجانب الآخر، يعتبر “البرتقالي” أو “الطواحين الهولندية” هو اللقب الذي يعرف به منتخب هولندا التي اشتهرت منذ قرابة ألف عام بطواحين الهواء.