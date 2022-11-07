لقطات أخوية تجمع ولي العهد بالأميرين مشعل والحسين

15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم ولي العهد يغادر إلى مصر والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع إطلاق خدمة تصريح عربة متنقلة في الشمالية رقم مميز لـ الأخضر بكأس العالم تفاصيل تأمين vvip للموظفين الحكوميين الساعد: طهران اليوم أشبه بدمشق الأمس وزارة الدفاع : سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها
في لقطات أخوية وبعيدًا عن قيود الدبلوماسية، أظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عناق أخوي مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في عناق أخوي مع ولي عهد #الأردن الأمير الحسين بن عبدالله على هامش قمة #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر في شرم الشيخ . #محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخ#صحيفة_المواطن
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 7, 2022
وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية في مدينة شرم الشيخ اليوم، عن استضافة المملكة مقر المبادرة، مؤكدًا أن المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050.
فيديو | لقطة أخوية بين #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح على هامش قمة #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر في شرم الشيخ#محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخ#الإخبارية pic.twitter.com/NOp8RQ7A9y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2022
كما أعلن ولي العهد، عن إسهام المملكة بمبلغ 2.5 مليار دولار دعمًا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ 10 القادمة.
وأشار إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، مضيفًا أن المملكة تسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من الاستهلاك المحلي في 2030.