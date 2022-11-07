لقطات أخوية تجمع ولي العهد بالأميرين مشعل والحسين

في لقطات أخوية وبعيدًا عن قيود الدبلوماسية، أظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عناق أخوي مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، على هامش قمة ⁧مبادرة الشرق الأوسط الأخضر⁩ في شرم الشيخ.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية في مدينة شرم الشيخ اليوم، عن استضافة المملكة مقر المبادرة، مؤكدًا أن المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050.

فيديو | لقطة أخوية بين #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح على هامش قمة ⁧#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر⁩ في شرم الشيخ#محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخ#الإخبارية pic.twitter.com/NOp8RQ7A9y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2022

كما أعلن ولي العهد، عن إسهام المملكة بمبلغ 2.5 مليار دولار دعمًا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ 10 القادمة.

أهداف مرجوة

وأشار إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، مضيفًا أن المملكة تسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من الاستهلاك المحلي في 2030.