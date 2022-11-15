لقطات أولية لأضرار منطقة سقوط الصواريخ الروسية في بولندا

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نشرت فضائية العربية صورًا أولية للأضرار في المنطقة البولندية التي سقطت فيها صواريخ روسية.
بولندا.. صور أولية للأضرار في المنطقة التي سقطت فيها صواريخ روسية
#العربية pic.twitter.com/4oF26g9MfW
— العربية (@AlArabiya) November 15, 2022
وزعمت إذاعة راديو “ZET” البولندية عن مصادر غير رسمية، مقتل شخصين بسبب صاروخين سقطا داخل أراضي البلاد.
وبحسب الإذاعة، سقط صاروخان في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا، مضيفة: أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب؛ ما أسفر عن مقتل شخصين، والشرطة والجيش في مكان الحادث.
وأفادت التقارير أن الطائرات المقاتلة البولندية أقلعت من مطار بالقرب من مدينة تاديوس مازوفيتسكي.
وبدوره، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي إلى اجتماع لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء بعد الإبلاغ عن الحادث.
ووعد المتحدث باسم الحكومة بيتر مولر، بأن جميع البيانات المقدمة في الاجتماع، ستعرض إن أمكن، على أوسع نطاق ممكن للرأي العام، وحث على عدم نشر معلومات غير مؤكدة.