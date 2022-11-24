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جنون الساحرة المستديرة

لقطات تاريخية لـ الجمهور السعودي بعد مباراة الأرجنتين

2022-11-24 الساعة 1:48
لقطات تاريخية لـ الجمهور السعودي بعد مباراة الأرجنتين
المواطن - الرياض

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قدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أداءً كبيراً في مباراته التاريخية أمام منتخب الأرجنتين أول أمس الثلاثاء، واستحق الفوز بنتيجة 2-1 على التانجو، على ملعب لوسيل ضمن مباريات الدور الأول بكأس العالم 2022 في قطر.

جنون الكرة

وعرضت قناة الكاس القطرية، أمس الأربعاء، لقطات تاريخية لردود أفعال الجمهور السعودي، مع الساحرة المستديرة وما فعلته بمشجعي المنتخب الوطني خلال مباراة الأرجنتين التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين لهدف.

وتفاعلت صحف العالم مع فوز المنتخب السعودي في أولى مبارياته أمام الأرجنتين في مونديال كأس العالم بقطر 2022، ووصفته التقارير بأنه انتصار قاتل أبكى البيسيليستي.

المنتخب السعودي
العويس مع لاعبي المنتخب – المصدر @SaudiNT

انتصار عربي

تمكن الأخضر من تحقيق الانتصار العربي الوحيد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022.

ونجح الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في تحويل تأخره ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، إلى فوز تاريخي بثنائية، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة، بعد تعادل بولندا والمكسيك سلبيًا.

نيويورك تايمز فوز المنتخب السعودي تردد صداه في الوطن العربي

وحقق الأخضر أكثر من رقم قياسي بعد فوزه على الأرجنتين المرشح الأبرز لحصد لقب كأس العالم 2022، وأبرزها؛ أنه أصبح أول منتخب آسيوي يهز شباك التانغو بأكثر من هدف في تاريخ المونديال.

فوز عالمي

وكان الأخضر بقيادة رينارد قد حقق انطلاقة تاريخية في كأس العالم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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