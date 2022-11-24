لقطات تاريخية لـ الجمهور السعودي بعد مباراة الأرجنتين

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قدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أداءً كبيراً في مباراته التاريخية أمام منتخب الأرجنتين أول أمس الثلاثاء، واستحق الفوز بنتيجة 2-1 على التانجو، على ملعب لوسيل ضمن مباريات الدور الأول بكأس العالم 2022 في قطر.
جنون كرة القدم.. شاهد ماذا فعلت الساحرة المستديرة بمشجعي المنتخب السعودي خلال مباراة الأرجنتين#كأس_العالم #قطر2022 #قنوات_الكاس#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pNkTFOoHoeقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
وعرضت قناة الكاس القطرية، أمس الأربعاء، لقطات تاريخية لردود أفعال الجمهور السعودي، مع الساحرة المستديرة وما فعلته بمشجعي المنتخب الوطني خلال مباراة الأرجنتين التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين لهدف.
وتفاعلت صحف العالم مع فوز المنتخب السعودي في أولى مبارياته أمام الأرجنتين في مونديال كأس العالم بقطر 2022، ووصفته التقارير بأنه انتصار قاتل أبكى البيسيليستي.
تمكن الأخضر من تحقيق الانتصار العربي الوحيد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022.
ونجح الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في تحويل تأخره ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، إلى فوز تاريخي بثنائية، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة، بعد تعادل بولندا والمكسيك سلبيًا.
وحقق الأخضر أكثر من رقم قياسي بعد فوزه على الأرجنتين المرشح الأبرز لحصد لقب كأس العالم 2022، وأبرزها؛ أنه أصبح أول منتخب آسيوي يهز شباك التانغو بأكثر من هدف في تاريخ المونديال.
وكان الأخضر بقيادة رينارد قد حقق انطلاقة تاريخية في كأس العالم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.