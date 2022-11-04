لقطات ترصد مشوار بيكيه مع البارشا

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أشاد نادي برشلونة الإسباني بمدافعه جيرارد بيكيه نجم الفرق والمنتخب الإسباني الذي أعلن اعتزاله كرة القدم.
💙❤️ لو اجتمعت كل عبارات الشكر فلن توفيك حقك 🙌 pic.twitter.com/afhFgob3bDقد يهمّك أيضاً
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 3, 2022
قال نادي برشلونة الإسباني، عبر حسابه بموقع تويتر، موجهًا رسالة إلى جيرارد بيكيه بعد قرار الاعتزال: لو اجتمعت كل عبارات الشكر فلن توفيك حقك.
وأعلن جيرارد بيكيه في وقت سابق اليوم اعتزال كرة القدم، وأن مباراة السبت المقبل هي الأخيرة له في قلعة كامب نو.
وقال بيكيه: سأصبح مشجعًا عاديًّا وأساند الفريق وأنقل حبي لبرشلونة إلى أطفالي كما فعلت عائلتي معي، وأنتم تعرفونني، عاجلًا أم آجلًا سأعود، سأراكم في كامب نو، يحيا برشلونة.. دائمًا.