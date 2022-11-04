لقطات ترصد مشوار بيكيه مع البارشا

أشاد نادي برشلونة الإسباني بمدافعه جيرارد بيكيه نجم الفرق والمنتخب الإسباني الذي أعلن اعتزاله كرة القدم.

إشادة كبيرة

قال نادي برشلونة الإسباني، عبر حسابه بموقع تويتر، موجهًا رسالة إلى جيرارد بيكيه بعد قرار الاعتزال: لو اجتمعت كل عبارات الشكر فلن توفيك حقك.

وأعلن جيرارد بيكيه في وقت سابق اليوم اعتزال كرة القدم، وأن مباراة السبت المقبل هي الأخيرة له في قلعة كامب نو.

وقال بيكيه: سأصبح مشجعًا عاديًّا وأساند الفريق وأنقل حبي لبرشلونة إلى أطفالي كما فعلت عائلتي معي، وأنتم تعرفونني، عاجلًا أم آجلًا سأعود، سأراكم في كامب نو، يحيا برشلونة.. دائمًا.