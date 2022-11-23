لقطات توثق جهود الأمن العام بمنفذ سلوى

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
تستمر الجهود الأمنية لأفراد الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي على قدم وساق، لتأمين عبور المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.
ونشرت المديرية العامة للأمن العام على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، صورًا للجهود الأمنية التي يجريها الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي.
من جانبها، تسخّر جميع الجهات المعنية بالمملكة جميع خدماتها لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 بقطر.
ومن جانبها دعت القيادة الميدانية بمنفذ سلوى، جميع قاصدي المنفذ الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.