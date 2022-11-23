لقطات توثق جهود الأمن العام بمنفذ سلوى

تستمر الجهود الأمنية لأفراد الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي على قدم وساق، لتأمين عبور المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

ونشرت المديرية العامة للأمن العام على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، صورًا للجهود الأمنية التي يجريها الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي.

دعم المنتخب

من جانبها، تسخّر جميع الجهات المعنية بالمملكة جميع خدماتها لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 بقطر.

السلامة المرورية

ومن جانبها دعت القيادة الميدانية بمنفذ سلوى، جميع قاصدي المنفذ الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.