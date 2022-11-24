لقطات توضح حجم السيول في جدة

تداول مواطنون لقطات مصورة توضح كمية الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة جدة اليوم الخميس.

من جانب آخر، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن كمية الأمطار التي شهدتها محافظة جدة اليوم تجاوزت 179 ملم.

ولفت المركز إلى أن الأمطار التي هطلت جنوب جدة تتجاوز كمية الأمطار المسجلة في 2009، أعلى كمية أمطار سجلتها جدة من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً بلغت 179ملم.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم مقدمًا، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية سلامة المواطنين على الطرق السريعة، مناشدة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.