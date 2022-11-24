لقطات توضح حجم السيول في جدة

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز”
تداول مواطنون لقطات مصورة توضح كمية الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة جدة اليوم الخميس.
مقطع متداول | #امطار_جدة اليوم #الخميس #جدة_الأن #المواطن https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/E6Q4jSqERvقد يهمّك أيضاً
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 24, 2022
من جانب آخر، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن كمية الأمطار التي شهدتها محافظة جدة اليوم تجاوزت 179 ملم.
مقطع متداول | #امطار_جدة اليوم #الخميس #جدة_الأن #المواطن https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/BRWssJksIn
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 24, 2022
ولفت المركز إلى أن الأمطار التي هطلت جنوب جدة تتجاوز كمية الأمطار المسجلة في 2009، أعلى كمية أمطار سجلتها جدة من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً بلغت 179ملم.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم مقدمًا، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
مقطع متداول | #امطار_جدة اليوم #الخميس #جدة_الأن #المواطن https://t.co/ZIkjidwbCV pic.twitter.com/iN0etAWNhY
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 24, 2022
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
وتتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية سلامة المواطنين على الطرق السريعة، مناشدة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.