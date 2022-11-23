لقطات ساحرة من بوليفارد وورلد بعدسة “المواطن

رصدت عدسة “المواطن” لقطات ساحرة لمنطقة بوليفارد وورلد، أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، بتصميم وتنفيذ فوق الخيال.

عروض استعراضية

تضمنت اللقطات عروض استعراضية وتجارب ترفيهية مختلفة تناسب كافة الأعمار.

من جانب آخر، أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن أكثر من 300 ألف يحتفلون بفوز المنتخب السعودي في موسم الرياض الآن.

من جانب آخر، وصلت منطقة بوليفارد وورد أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض، إلى أعلى طاقة استيعابية اليوم.

تجارب ترفيهية

تتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.

يعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.

موسم الرياض

موسم الرياض 2022 يتميز باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، ومجموعة من الفعاليات الرياضية والألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب.