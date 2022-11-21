لقطات ساحرة وأجواء خيالية من بوليفارد وورلد

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انطلقت فعاليات منطقة بوليفارد وورلد، أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، اليوم، بتجارب تفوق الخيال.
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— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2022
نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، لقطات مصورة وفيديو للزائرين، حيث افتتحت اليوم المنطقة أبوابها للجمهور بألعاب نارية ساحرة أضاءت سماء المملكة.
وتتضمن منطقة بوليفارد وورلد أكثر من 120 تجربة ترفيهية، و165 متجرًا، و82 مطعمًا يقدم أشهى الأطباق العالمية.
كما أعلن تركي آل الشيخ عن آنمى تاون اليابان، التي تضم أكثر من 30 تجربة ساحرة.
تتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.
ويعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.