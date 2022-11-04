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بعد احتراقها بالكامل

لقطات لأضرار محطة وقود المدينة المنورة

2022-11-04 الساعة 10:32
لقطات لأضرار محطة وقود المدينة المنورة
المواطن - متابعة

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تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق آثار الحريق الذي اندلع في محطة وقود بشارع ساري في المدينة المنورة، حيث تسبب اشتعال النار في صهريج إلى حريق المحطة بالكامل.

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أضرار كبيرة

وفي الفيديو، يمكن رؤية الأضرار التي لحقت بمحطة الوقود، بالإضافة إلى ناقلة وقود متفحمة بجوار المحطة، فيما كشف المقطع أيضًا عن تضرر بعض المحلات المجاورة بسبب الحريق.

كما أظهر الفيديو لقطات ترصد لحظة إطفاء الدفاع المدني للحريق الهائل.

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