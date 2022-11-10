لقطات لأغرب حادث سيارة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لما وصفوه بأغرب حادث سير على الإطلاق.

وأظهر الفيديو المتداول، انقلاب سيارة على الطريق دون تعرضها لتلفيات.

ولم يوضح الفيديو الذي وثقه مواطن ونشره على تطبيق تيك توك سبب انقلاب السيارة.

وانتهى الفيديو والسيارة في وضع التشغيل، حيث سُمع صوت مصور المقطع يحمد الله قائلًا: ما جرى شيء.