لقطات لأمطار طريف

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هطلت أمطار غزيرة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ، اليوم الثلاثاء.
وأظهر مقطع فيديو الأمطار التي هطلت على المنطقة وتسببت في انخفاض مدى الرؤية وبطء حركة سير السيارات.
من جهته، كشف المركز الوطني للأرصاد عن احتمالات سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة على أغلب مدن المملكة، فضلًا عن انخفاض كبير في درجات الحرارة على أغلب مدن المملكة، بالإضافة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار قد تكون في بعض الأحيان رعدية خلال الساعات القادمة.
وأشار المركز أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح المصحوبة بالأتربة والغبار على الكثير من المناطق، بالإضافة إلى أنه يكون هناك شبورة وضباب، مما يحجب الرؤية وخاصة على الطرق السريعة.