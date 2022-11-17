لقطات لأمطار غزيرة وبردية وسيول بحائل

محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتساقط الأمطار الغزيرة مع بردية أدت إلى جريان السيول في عدد من محافظات منطقة حائل، اليوم الخميس
فيديو | أمطار غزيرة وبردية وسيول هادرة في حائل #الإخبارية pic.twitter.com/pBu1XZeWlGقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2022
وأظهر مقطع فيديو نشرته الإخبارية، جريان شعيب الحسكي شمال شرق الزبيرة، مع هطول كميات كبيرة من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.
وكان خالد صالح الزعاق، الخبير بأحوال الطقس قال في وقت سابق: إن كرات الثلج الخفيفة التي تشهدها مناطق بين حائل والقصيم خير للبلاد، معلقًا: أبشروا بالخير.
وتابع الزعاق: إن هذا البرد طبيعي يظهر في هذا الموسم بشكل سنوي.
من جانب آخر، وثق عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الأمطار الغزيرة التي تشهدها القصيم.