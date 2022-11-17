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أدت إلى جريان السيول

لقطات لأمطار غزيرة وبردية وسيول بحائل

2022-11-17 الساعة 3:50
لقطات لأمطار غزيرة وبردية وسيول بحائل
المواطن - الرياض

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتساقط الأمطار الغزيرة مع بردية أدت إلى جريان السيول في عدد من محافظات منطقة حائل، اليوم الخميس

جريان شعيب الحسكي

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإخبارية، جريان شعيب الحسكي شمال شرق الزبيرة، مع هطول كميات كبيرة من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وكان خالد صالح الزعاق، الخبير بأحوال الطقس قال في وقت سابق: إن كرات الثلج الخفيفة التي تشهدها مناطق بين حائل والقصيم خير للبلاد، معلقًا: أبشروا بالخير.

وتابع الزعاق: إن هذا البرد طبيعي يظهر في هذا الموسم بشكل سنوي.

من جانب آخر، وثق عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الأمطار الغزيرة التي تشهدها القصيم.

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