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من ذاكرة التألق للمنتخب الوطني الأول

لقطات لأهداف الأخضر بالمشاركات السابقة في المونديال

2022-11-22 الساعة 10:37
لقطات لأهداف الأخضر بالمشاركات السابقة في المونديال
المواطن - الرياض

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نشر حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، لقطات لأهداف لاعبي المنتخب السعودي (الأخضر) في المشاركات السابقة بنهائيات كأس العالم.

المشاركة السادسة

وكتب حساب المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء عبر تويتر: نستذكر معكم بطريقة مختلفة بعضاً من أهداف صقورنا في المشاركات السابقة في المونديال.. الواحدة ظهراً موعدنا مع المشاركة السادسة.

الأخضر في كأس العالم 1994
لاعبو المنتخب في مونديال 1994

ركلة البداية

ويبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عند الواحدة ظُهر اليوم، مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، حين يواجه نظيره الأرجنتيني ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالجولة الأولى.

ويلتقي الصقور (الأخضر) بـ التانجو على أرض ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساندة ودعم من قبل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع.

الأخضر في كأس العالم 1994
احتفال اللاعبين بهدف العويران – المصدر @fifaworldcup_ar

نجوم الأخضر

ويعول الصقور الخضر على خدمات القائد المحنك سلمان الفرج حال مشاركته باللقاء وسالم الدوسري والمهاجم فراس البريكان لتقديم الكثير في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المتوقع غياب اللاعب رياض شراحيلي عن اللقاء؛ إذ يخضع لتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، كما يأمل الأخضر بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وتجاوز عثرة بداية مونديال روسيا 2018.

في الجانب الأرجنتيني يغيب اللاعب جويدو رودريجيز، لاعب الوسط؛ بسبب إصابته بنزلة برد؛ أجبرته على الغياب عن تدريبات منتخب بلاده.

حشد جماهيري

شهدت منطقة البيت السعودي الاستعدادات الأخيرة لجماهير الأخضر قبل التوجه لملعب لوسيل لمؤازرة المنتخب الوطني الأول في مواجهة الأرجنتين اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

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