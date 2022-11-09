لقطات لأهداف نجوم أوروجواي بالمونديال

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احتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاص بكأس العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، بأهداف نجوم منتخب أوروجواي عبر ماركاتهم في المونديال وأبرزهم نجوم خط الهجوم بالمنتخب الأورجوياني دييجو فورلان ولويس سواريز وإديسون كافاني.
🇺🇾 @DiegoForlan7, @LuisSuarez9, @ECavaniOfficial… the list goes on 🤩@Uruguay: A small country that scores BIG goals!💥 pic.twitter.com/4OXLP62dMo
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 8, 2022
وكتب حساب فيفا عبر تويتر، الثلاثاء: أهداف عظيمة ومشاركات ممتازة لدولة صغيرة.