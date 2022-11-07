لقطات لأول هدف دولي لشيكابالا

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يعد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك أحد أبرز المواهب التي شهدتها الملاعب المصرية والعربية في السنوات الـ 10 الأخيرة، والذي استطاع بلمساته الساحرة في اكتساب حب الجماهير وانتزاع الآهات والإعجاب من محبي القلعة البيضاء في مصر ومن المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.
اول اهداف الاسطوره دوليا مع منتخب مصر أمام الكويت في مباراه وديه أقيمت عام 2007.. هدف رائع كعادته 🤍👑🚀 pic.twitter.com/4dLeTSXqL1
— SHIKABALA WORLD (@10shikaaa) November 7, 2022
وعرض حساب شيكابالا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أول أهداف شيكابالا دوليًا مع منتخب مصر أمام الكويت في مباراة ودية أقيمت عام 2007.
يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران، اليوم الاثنين.
وكان شيكابالا تعرض للإصابة بكدمة في مفصل الكتف خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.