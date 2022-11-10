لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978

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يعد منتخب تونس أحد أبطال القصص العربية المُشرفة في منافسات كأس العالم، وهو ما تجسد في أول ظهور لنسور قرطاج بنهائيات كأس العالم 1978.
📅 2 يونيو 1978قد يهمّك أيضاً
🏟 ملعب جيجانتي دي أروييتو بالأرجنتين
🇹🇳 المنتخب التونسي يبهر الجميع في ظهوره الأول بكأس العالم FIFA ويسجل ثلاثية في شباك المكسيك 🔥@FTF_OFFICIELLE | #قطر2022
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 10, 2022
وكانت نسخة مونديال 1978 شاهدة على إحدى اللحظات العربية عبر المنتخب التونسي، فرغم أنه لم يحقق إنجازًا من حيث الصعود إلى الأدوار الإقصائية إلا أنه نجح في نيل واحترام العالم وتغيير النظرة إلى المنتخبات الإفريقية بشكل عام.
نشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، لقطات لفوز المنتخب التونسي بتلك البطولة بثلاثية وأداء أذهل العالم ومحبي كرة القدم في مباراة تاريخية على ملعب جيجانتي دي أروييتو بالأرجنتين.