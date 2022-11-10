لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978

يعد منتخب تونس أحد أبطال القصص العربية المُشرفة في منافسات كأس العالم، وهو ما تجسد في أول ظهور لنسور قرطاج بنهائيات كأس العالم 1978.

أول ظهور

وكانت نسخة مونديال 1978 شاهدة على إحدى اللحظات العربية عبر المنتخب التونسي، فرغم أنه لم يحقق إنجازًا من حيث الصعود إلى الأدوار الإقصائية إلا أنه نجح في نيل واحترام العالم وتغيير النظرة إلى المنتخبات الإفريقية بشكل عام.

فوز بالثلاثة

نشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، لقطات لفوز المنتخب التونسي بتلك البطولة بثلاثية وأداء أذهل العالم ومحبي كرة القدم في مباراة تاريخية على ملعب جيجانتي دي أروييتو بالأرجنتين.