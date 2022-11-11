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لقطات لاحتفال مايوركا بالفوز على أتليتكو بالليجا

2022-11-11 الساعة 12:58
لقطات لاحتفال مايوركا بالفوز على أتليتكو بالليجا
المواطن – متابعة

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الخميس، لقطات لاحتفال فريق ريال مايوركا والجهاز الفني واللاعبين بالفوز الذي حققوه، الأربعاء، على أتليتكو مدريد ضمن مباريات الليجا الإسبانية.

كبوة جديدة للأتليتي

ضاعف ريال مايوركا معاناة أتلتيكو مدريد وتغلب عليه 1/ صفر مساء الأربعاء في المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مايوركا وأتليتكو مدريد

وشكلت الهزيمة الكبوة الثالثة على التوالي لأتلتيكو مدريد في الدوري حيث شهدت مباراتاه السابقتان خسارة أمام قادش وتعادلًا مع إسبانيول.

سادس الليجا

تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 24 نقطة وتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف أتلتيك بيلباو وريال بيتيس، بينما رفع ريال مايوركا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ 12.

وحسم ريال مايوركا المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله فيدات موريكي في الدقيقة 16.

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