لقطات لاستعدادات الفراعنة لودية بلجيكا

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خاض المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مساء الاثنين، مرانه الأول في المعسكر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها ١٨ نوفمبر الجاري.
وأجرى لاعبو منتخب الفراعنة مرانهم، باستاد القاهرة الدولي بمشاركة اللاعبين ال٢٤ المنضمين للمعسكر.
وبدأ مران المنتخب، تحت قيادة فيتوريا بتدريبات بدنية ثم جمل تكتيكية و اختتم بتقسيمة تحت إشراف روي فيتوريا.
قبل أيام، أعلن فيتوريا قائمة مكونة من 24 اسمًا ستخوض الفترة الأولى من معسكر منتخب مصر من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.
ويواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا يوم 18 نوفمبر في مباراة ودية بالكويت.
ولم يتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في قطر، بينما يلعب منتخب بلجيكا ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات كندا، والمغرب، وكرواتيا.