لقطات لاقتحام كرة فالفيردي منزل مشجع

شهدت مباراة ريال مدريد المرينجي ضد مضيفه رايو فاليكانو التي انتهت أمس الاثنين بخسارة العملاق المدريدي المباراة بنتيجة 3-2، واقعة هي الأغرب هذا الموسم، كان بطلها الأول النجم الأوروجوياني صاحب التسديدات القوية للغاية فيدي فالفيردي.

كرة تقتحم منزل مشجع

وقام فيدي فالفيردي بتسديد الكرة في الوقت بدل الضائع، والتي استقرت في شرفة المشجع بدلاً من مرمى رايو فايكانو، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي كانت حاضرة في المباراة.

وتجاوزت تسديدة فيدي فالفيردي حدود الملعب، لتستقر في شرفة أحد المنازل المطلة على الملعب، والتي ظهر أن صاحبها كان يشاهد اللقاء من الشرفة خلف ملعب “تيريزا ريفيرو”، الذي احتضن اللقاء، وتمكن من الحصول على الكرة.

200 يورو

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن صاحب المنزل الذي اقتحمت تسديدة فالفيردي شرفته، قام بوضع الكرة للبيع، على أحد مواقع البيع والشراء على الإنترنت، وحدد سعرها في 200 يورو.

كما وضع وصفاً قال فيه: “سدد فيدي فالفيردي هذه الكرة في منزلي. لقد تضررت قليلاً بعد اصطدامها بالمنزل، ولكن لا يزال يمكن استخدامها

أول خسارة

خسر فريق ريال مدريد أمام نظيره رايو فاليكانو وهي أول خسارة للمرينجي بالدوري الإسباني هذا الموسم، بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على ملعب “تيريزا ريفيرو” ضمن منافسات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإسباني الليجا.