لقطات لاقتحام مشجع إماراتي تدريبات الأرجنتين بأبوظبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، صورة انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة لمشجع يقتحم تدريبات منتخب الأرجنتين في معسكره بأبوظبي، لإلقاء التحية على نجم منتخب التانجو ليونيل ميسي.

تدريب مفتوح

وأقام منتخب الأرجنتين، اليوم الإثنين، تدريبًا مفتوحًا في استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، حيث غصت مدرجات الملعب بالمتفرجين، وأشارت تقارير إلى حضور 11 ألف متفرج دخلوا ببطاقات مدفوعة الثمن إلى الملعب.

تحية ميسي

ونشر حساب صور كأس العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، 3 لقطات لاقتحام مشجع إماراتي ملعب تدريبات المنتخب الأرجنتيني بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لملاقاة وتحية نجم منتخب راقصي التانجو ليونيل ميسي.