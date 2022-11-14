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وفرت على الشباب السفر للخارج

لقطات لانبهار أحد كبار السن في بوليفارد رياض سيتي

2022-11-14 الساعة 11:49
لقطات لانبهار أحد كبار السن في بوليفارد رياض سيتي
المواطن - الرياض

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أبدى أحد كبار السن إبراهيم الزهراني، إعجابه وانبهاره مما رآه في منطقة بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق موسم الرياض 2022.

وأشاد الزهراني بفعاليات موسم الرياض، خاصة الانتشار الأمني والخدمات المتوفرة بشكل بسيط وسهل، وغير مكلف، مشيرًا إلى أنها وفرت على الشباب السفر إلى الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين.

15 منطقة ترفيهية

يحتوي موسم الرياض 2022 على العديد من المناطق الترفيهية حيث يصل عددها إلى 15 منطقة، بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.

 

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