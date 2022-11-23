لقطات لا تُصدق لجسور حية في الهند

تعد المعابر النهرية المتواضعة، التي نحتتها جذور الأشجار في الهند، بمثابة أعجوبة هندسية طبيعية تقدم دروسًا للمعماريين المعاصرين.

أشكال فنية فريدة

ووفقًا للباحثين، فإن هذه الجسور الحية، التي يمكنها أن تمتد حتى 50 مترًا وأن تعيش لمئات السنين، تساعد المدن على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بأزمة المناخ، وفقًا لسي إن إن العربية.

ووثق مصور المناظر الطبيعية، دانيال كوردان، الأشكال الفنية الفريدة للجسور الحية في ولاية ميغالايا، الواقعة بشمال شرق الهند، تقريبًا على الحدود مع بنغلاديش، وقد لا تكون هذه الجسور الأطول أو الأعلى في العالم.

تحفة حقيقية

وسافر كوردان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى مناطق نائية في الهند، بدءًا من ولاية لداخ، ثم ميغالايا، وناجالاند، وكان هدفه توثيق الطبيعة الجميلة للهند، وبالأخص مشروع الجسور الحية.

وقال كوردان، في مقابلة مع CNN بالعربية: إن شعب كاسي الهندي يمارس زراعة الجسور الحية منذ عقود من الزمن عبر فن تشكيل الأشجار الحية.

ويشير كوردان إلى أن أحد الجسور التي وثقها بدأت في النمو عام 1840. وبعد 180 عامًا أصبحت “تحفة حقيقية”، على حد تعبيره.

خيال علمي

ووصف كودران مناظر الجسور الحية والعبور فوقها، وكأنه داخل فيلم خيال علمي.

وأضاف كوردان: “من الداخل، يبدو الجسر الحي مثل شرنقة عملاقة من صنع فضائيين، ومع ذلك، فإن المكان جميل للغاية مع شلالات متدفقة وسكان يتمتعون بود كبير”.

وتابع كودران: “المشي إلى هناك يمثل تجربة خيالية، تشعر وكأنك داخل فيلم، مخيف وساحر في آنٍ واحد”.

تفاعل لا يصدق

وأردف كوردان، يزرع السكان المحليين هذه الجسور من خلال توجيه جذور العديد من الأشجار على جانبي النهر باستخدام عصي الخيزران، مضيفًا أنه “تفاعل لا يصدق بين البشر والطبيعة”.

وتمتد الجسور الحية عبر الأنهار والوديان بهضبة ميغالايا الجبلية في الهند، وتربط القرى، وتسمح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم. وتُبنى جميع الجسور الحية، أو تزرع من الجذور الهوائية لنوع الأشجار ذاته، أي شجرة المطاط الهندية.

والجذور الهوائية هي التي ترتفع عادةً من التربة في الهواء فوق مستوى الأرض، وتتميز عن غيرها من باقي أنواع الجذور ببروزها من ساق الشجرة، وكأنها تحلق في الهواء.

إشادة واسعة

ويقول كوردان: “من الصعب تخيل أنه يمكن العثور على مثل هذه البقع البرية في دولة مثل الهند ذات الكثافة السكانية العالية”.

ومع ذلك، يخشى كوردان على سلامة هذه الجسور الحية من السياحة الجماعية، قائلًا: “يقوم السياح المحليون بالاتكاء على الفروع لالتقاط صور سيلفي، لذلك يقوم السكان المحليون بصنع الأسوار لحمايتها”.

ويلفت كوردان إلى أن هناك بعض الجسور الحية المهجورة، كونها متوغلة في الأدغال، ويصعب الوصول إليها.

ومثل العديد من صوره التي يشاركها عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث يتابعه أكثر من مليون شخص، نالت سلسلة “الجسور الحية” بالهند إشادة واسعة النطاق من قبل رواد منصة التواصل الاجتماعي.