لقطات لتأرجح عمال في الهواء على ارتفاع 92 طابقًا

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وثق مقطع فيديو لحظات رعب لا يمكن تخيلها عاشها عمال نظافة في شنغهاي بالصين يقومون بتنظيف زجاج ناطحة سحاب المركز المالي.
وكان العمال يقومون بتنظيف زجاج ناطحة سحاب كبيرة، ثم هبّت ريح قوية جعلتهم يتأرجحون في الهواء من الطابق 92.
وبعد لحظات من الرعب التي عاشها هؤلاء تمكن المسؤولون في المبنى من إنقاذهم بسلام.