لقطات لتدريبات الأخضر اليوم استعدادًا لمباراة المكسيك

شهدت تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين وضحت من لقطات نشرها حساب الاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم.

مباراة مرتقبة

ويلعب الأخضر ضد منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، مساء غد الأربعاء، على إستاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

ثالث المجموعة

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم، مقر إقامتها في منتجع سيلين؛ وتتجه إلى الدوحة، ضمن البرنامج الإعدادي لمباراة الغد أمام المكسيك بمونديال 2022 في قطر.