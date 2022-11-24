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المباراة الثانية للأخضر في المونديال

لقطات لتدريبات المنتخب السعودي اليوم استعدادًا لـ بولندا

2022-11-24 الساعة 11:11
لقطات لتدريبات المنتخب السعودي اليوم استعدادًا لـ بولندا
المواطن - الرياض

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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته واستعداداته في قطر، قبل لقاء منتخب بولندا، يوم السبت، ضمن لقاءات كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر حاليًّا وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

لقطات التدريب

ونشر حساب شركة الرياضة السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، لقطات وصور لتدريبات المنتخب السعودي في قطر، استعدادًا لـ لقاء منتخب بولندا يوم السبت المقبل.

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استعدادات متواصلة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته في مقر إقامته في قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب بولندا، السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022.

شهدت الحصة التدريبية تواجد بعض عوائل وأصدقاء اللاعبين لمتابعة الحصة التدريبية والالتقاء بعوائلهم وتناول وجبة العشاء في مقر معسكر الأخضر في “منتجع سيلين”.

حصة تدريبية

ميدانيًّا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب منتجع سيلين” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

علاج المصابين

على صعيد متصل، واصل اللاعب “سلمان الفرج” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب “رياض شراحيلي” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم “الأخضر” يوم غدٍ الجمعة استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثالثة مساءً على “ملعب منتجع سيلين”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

موعد المؤتمر

ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” غدًا الجمعة عند الساعة السابعة والنصف مساءً مؤتمرًا صحفيًّا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات (QNCC)، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب بولندا.

المنتخب السعودي

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