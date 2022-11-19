لقطات لتدريبات لاعبي الأخضر اليوم

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استعداداته المكثفة من معسكره في قطر، قبل ساعات من انطلاق مونديال 2022، كما أجرى اللاعبون تدريبات قوية في معسكر الأخضر، اليوم السبت.

تدريبات الأخضر

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، لقطات خاصة ومباشرة لتدريبات المنتخب الوطني استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2022، على “منتجع ملعب سيلين” تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد.

علي الحسن – لاعب منتخبنا الوطني

جاهزين لتقديم مستوى يؤهلنا للدور القادم وليس للمشاركة فقط، وتأثير الأجواء سيكون على الطرفين.#حياكم#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/yUAVdmyrlp — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 19, 2022

جاهزية كبيرة

وقال علي الحسن لاعب المنتخب الوطني: جاهزون لتقديم مستوى يؤهلنا للدور القادم وليس للمشاركة فقط، وتأثير الأجواء سيكون على الطرفين.

مباراة مرتقبة

ويخوض المنتخب الوطني الأول أول لقاءاته بالمونديال أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 من نوفمبر الجاري على ملعب لوسيل، في مباراة تنتظرها الجماهير العربية والعالمية.