لقطات لجريان السيول في العلا بعد هطول أمطار غزيرة

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شهدت قرية قاع الحاج بمدينة العلا أمطارًا غزيرة ما أدى إلى جريان السيول والأودية.
سيول #العلا قاع الحاج اليوم
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/UFpUlfe39Xقد يهمّك أيضاً
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 29, 2022
وأظهر مقطع فيديو جريان السيول والأودية بقرية قاع الحاج بمدينة العلا.
من جانبه، أكد المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه بالفعل هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، على منطقة تبوك والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية منها، لافتًا إلى أن الأمطار لا تزال مستمرة على هذه المناطق.
فيديو | الأرصاد: هطول أمطار رعدية على تبوك والحدود الشمالية وسواحلها#الإخبارية pic.twitter.com/LV3Kvq221R
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 29, 2022
وأضاف العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن صور الأقمار الصناعية توضح أن السحب الركامية الرعدية لا تزال مؤثرة على الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك ومنطقة المدينة المنورة وكلما اتجهنا شرقًا، وكذلك تتأثر منطقة حائل والجوف والحدود الشمالية أيضًا.
وتابع قوله إن مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على الأجزاء الجنوبية من تبوك والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية، والأجزاء الشرقية من محافظة ينبع، ولا يستبعد تأثر المدينة المنورة كمدينة بالسحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة.
ولفت إلى أنه تتأثر في ساعات المساء من اليوم الثلاثاء، سواحل منطقة مكة المكرمة حتى الغد، مؤكدًا أن غزارة الأمطار تتركز على أقصى الأجزاء الساحلية الشمالية من منطقة مكة خاصة محافظة رابغ.
كما أوضح أن محافظة جدة ستتأثر بالسحب الركامية الرعدية وامتدادها على المناطق الشمالية وسواحلها تتأثر بهطول الأمطار.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخِّي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، تستمر حتى يوم غد الأربعاء.