لقطات لجمهور الأخضر في بوليفارد سيتي

رصدت صفحة فعاليات موسم الرياض، مساء اليوم الأربعاء، ترقب الجمهور السعودي في بوليفارد رياض سيتي قبل مباراة المنتخب السعودي أمام المكسيك في مونديال كأس العالم.

ووصف الحساب الرسمي للفعاليات عبر موقع “تويتر” حالة الجمهور المرتقب بـ”لحظات تخطف الأنفاس”، استعدادًا لمشاهدة كرة ممتعة من المنتخب السعودي وسط توقعاتهم بتحقيقه الفوز اليوم.

المباراة الثالثة للمنتخب

يبحث منتخب السعودية الأول لكرة القدم عن التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك عند مواجهة منتخب المكسيك الحاسمة بعد قليل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتواجد الأخضر قبل مواجهة المكسيك في المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، حيث إذا نجح الأخضر في الفوز على المكسيك وتعادلت الأرجنتين مع بولندا، فسوف يتأهل المنتخب السعودي متصدرًا المجموعة الثالثة لثمن نهائي المونديال.