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لقطات لجهود شرطة الشرقية في منفذ سلوى

2022-11-22 الساعة 1:09
لقطات لجهود شرطة الشرقية في منفذ سلوى
المواطن - الرياض

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قامت شرطة المنطقة الشرقية بمنفذ سلوى الحدودي بتعزيز جهودها الأمنية، تزامنًا مع انطلاق مونديال كأس العالم 2022 بقطر.

ونشرت المديرية العامة للأمن العام على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الجهود الأمنية التي قام بها رجال شرطة المنطقة الشرقية بمنفذ سلوى الحدودي.

خطط التأمين

وفي هذا السياق، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري: إن الأمن العام الممثل بشرطة المنطقة الشرقية وأفراد الأمن التابعة لها والقيادة الميدانية بمنفذ سلوى الحدودي تباشر الخطط التشغيلية الخاصة بمهمة التأمين وسلامة الجماهير والقاصدين لرؤية مونديال كاس العالم 2022 عن طريق منفذ سلوى الحدودي.

وتتركز الخطة على تطبيق إجراءات الأمن العام والسلامة المرورية للقاصدين عن طريق جميع المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للمنفذ، مع التأكيد على التزام العابرين بإبراز بطاقة هيا والتأكد من سريان الرخص الخاصة بالمركبات.

السلامة المرورية

ومن جانبها دعت القيادة الميدانية بمنفذ سلوى جميع قاصدي المنفذ الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.

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