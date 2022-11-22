لقطات لجهود شرطة الشرقية في منفذ سلوى

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قامت شرطة المنطقة الشرقية بمنفذ سلوى الحدودي بتعزيز جهودها الأمنية، تزامنًا مع انطلاق مونديال كأس العالم 2022 بقطر.
جهود شرطة المنطقة الشرقية بمنفذ سلوى الحدودي بالتزامن مع مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022م. #حاضرين pic.twitter.com/ElumHVKpPz
— الأمن العام (@security_gov) November 21, 2022
ونشرت المديرية العامة للأمن العام على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الجهود الأمنية التي قام بها رجال شرطة المنطقة الشرقية بمنفذ سلوى الحدودي.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري: إن الأمن العام الممثل بشرطة المنطقة الشرقية وأفراد الأمن التابعة لها والقيادة الميدانية بمنفذ سلوى الحدودي تباشر الخطط التشغيلية الخاصة بمهمة التأمين وسلامة الجماهير والقاصدين لرؤية مونديال كاس العالم 2022 عن طريق منفذ سلوى الحدودي.
وتتركز الخطة على تطبيق إجراءات الأمن العام والسلامة المرورية للقاصدين عن طريق جميع المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للمنفذ، مع التأكيد على التزام العابرين بإبراز بطاقة هيا والتأكد من سريان الرخص الخاصة بالمركبات.
ومن جانبها دعت القيادة الميدانية بمنفذ سلوى جميع قاصدي المنفذ الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.