لقطات لحماس وتفاؤل الجماهير المغربية قبل مواجهة كرواتيا بالمونديال

يلتقي المنتخب المغربي، في تمام الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، نظيره الكرواتي وصيف المونديال في النسخة الماضية على ملعب “البيت” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الـ 18 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً.

وقبل انطلاق مباراة المغرب أمام كرواتيا، تمنت الجماهير العربية والمغربية في حديث إلى قناة الكاس القطرية، اليوم الأربعاء، فوز منتخب أسود الأطلسي باللقاء اليوم أو حتى تحقيق التعادل أسوةً بالنتائج الجيدة التي حققها أمس الثلاثاء منتخبا السعودية بالفوز على الأرجنتين بهدفين لهدف، وتعادل بطعم الفوز لـ تونس أمام الدنمارك.

من المدرجات

وأكدت جماهير المغرب من مدرجات استاد البيت قبل بدء مواجهة المغرب وكرواتيا، أن فوز المنتخب السعودي دافع قوي لكل المنتخبات العربية في البطولة.

آمال الجماهير

يحمل المنتخب المغربي آمال العرب في الوصول إلى مراحل متقدمة من بطولة كأس العالم الحالية لما يمتلكه من عدد كبير من النجوم الذين يضيئون الملاعب الأوروبية بمستوياتهم المرموقة خاصةً الثنائي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وأشرف حكيمي مدافع أيمن باريس سان جيرمان، وحارس مرمى إشبيلة ياسين بونو أفضل حارس في إسبانيا، وسفيان بوفال لاعب آنجيه الفرنسي.

ويلعب المنتخب المغرب يضمن المجموعة السادسة في كأس العالم التي تضم منتخبات كل من المغرب، بلجيكا، كرواتيا وكندا.

تاريخ المواجهات

وشارك منتخب المغرب من قبل في كأس العالم 5 مرات، حيث يعد مونديال قطر هو السادس في تاريخ أسود الأطلس، فيما يعد الإنجاز الأبرز له هو التأهل لدور الـ16 في مونديال 1986.

حمدالله

وربما تكون مفاجئة وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب في مباراة اليوم هي الدفع بالمهاجم عبدالرازق حمد الله نجم فريق اتحاد جدة والذي تعول عليه الجماهير الكثير في البطولة بعد العودة عقب غياب دام طويلاً خلال السنوات الماضية.

بينما يأمل منتخب كرواتيا في الحفاظ على هيبته الكروية في ظل الزخم الشديد الذي يحوم حول لاعبيه خاصةً المخضرم لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم 2020.